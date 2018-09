Nieuw wapen in de strijd tegen pesten: middelbare scholen doen de smartphone in de ban

Veel middelbare scholen verstrengen hun regels rond smartphones. Telefoons moeten in genummerde vakjes tijdens de les, en er zijn er die ze helemaal verbieden. Vooral in de eerste graad. “Want daar kennen de leerlingen nog geen grenzen en is de smartphone een bron van pestgedrag”, zegt Tom Verheyen van het Inspirocollege in Houthalen. “Toch is gewoon verbieden niet de oplossing”, zeggen experts.

In de methodeschool Van Veldeke in Hasselt gaan ze er morgen over debatteren met de ouders: bannen ze de smartphone helemaal van de school? “Wat de regels ook gaan worden: strenger wordt het zeker”, zegt directeur Freya Konings. “Het is nodig.”

Strenger zijn ze al op het Inspirocollege in Houthalen. Vanaf dit schooljaar wordt de leerlingen van de lagere graad afgeraden om nog een smartphone mee te nemen. En in de hogere jaren moet de telefoon tijdens de les in een genummerd vakje. “Het spel op de speelplaats was bij ons verdwenen: ze keken alleen maar naar hun schermpje”, zegt directeur Tom Verheyen van het Inspirocollege. “En er werd gepest: elkaar uitsluiten van WhatsApp-groepjes, onaangename foto’s laten circuleren, berichtjes na een opmerking tijdens de les.”

Smartphonevakjes hebben ze in het Antwerpse Atheneum ook voor de eerste graad. “Het is moeilijk”, geeft directrice Karin Heremans toe. “Je wil aan innovatief onderwijs doen. Maar die smartphones brengen ook problemen en conflicten mee: ze leiden af tijdens de les en leveren veel ruzie op.”

Foto: Karel Hemerijckx

Groepsdruk

“We merken dat scholen ermee worstelen”, zegt Laure Van Hoecke, verantwoordelijke educatie bij het Vlaams Kenniscentrum Mediawijs. “Een jaar of drie geleden hebben de smartphones massaal hun intrede gedaan en hebben veel scholen beslist om ze toe te laten. Maar vervolgens doken ook problemen op, zeker in de eerste twee jaar van het middelbaar.”

Net daarom heeft het Gentse Atheneum Wispelberg twee jaar geleden al smartphones verboden in de eerste graad, in de les én op de speelplaats. Directrice Hilde Van Beveren is er pas sinds september aan de slag. “Maar ik sta helemaal achter de regel”, zegt ze. "Ik kom uit een middenschool, en daar was het smartphonegebruik écht overdreven. Iedereen zat in een rondje zijn eigen games te spelen, de groepsdruk was enorm.”

Niet zomaar verbieden

In Frankrijk geldt sinds dit schooljaar een verbod op smartphones in álle scholen waar leerlingen tot 14-15 jaar oud zijn. Minister van Onderwijs Hilde Crevits (CD&V) liet daarop weten dat ze geen voorstander was van zo’n algemeen verbod.

“Zomaar verbieden is ook niet de goede oplossing”, zegt ook Laure Van Hoecke. “In plaats van ondoordachte maatregelen in te voeren kun je beter goede afspraken maken met leerlingen en ouders. Jongeren gebruiken die telefoons sowieso buiten de school. Als het cyberpesten stopt tijdens de schooluren door zo’n verbod, dan gaat het wel door na de lesuren. En als je het verbiedt in de eerste graad, wat doe je dan in de tweede graad?”

Wat kunnen scholen dan wel doen? “Natuurlijk moet je je leerlingen erop aanspreken als ze alleen nog met hun smartphone bezig zijn”, zegt Van Hoecke. “Je moet hen leren wat een gezonde manier is om met smartphones en sociale media om te gaan. Het is net een taak van de school om hen die mediawijsheid bij te brengen. Verbieden is daar niet het juiste antwoord op.”

Foto: Karel Hemerijckx

“Eén gsm afgeven? En de tweede dan?”

92 procent van de leerlingen uit de eerste graad heeft een smartphone. “Vaak zelfs meer dan één. Je maakt dus maar beter plaats voor twee gsm’s in die genummerde rekjes in de klas”, zegt pestdeskundige Gie Deboutte.

Zijn ze vanaf het eerste middelbaar écht zo veel met hun smartphone bezig? Ja dus: 95 procent van de 12- tot 18-jarigen heeft er één. De meesten (92 procent) krijgen hun eerste op hun twaalfde. Twee op de drie jongeren uit het eerste en tweede middelbaar zitten op WhatsApp en Facebook. Dat blijkt uit het onderzoeksrapport Apestaartjaren, dat peilt naar het mediagebruik bij jongeren. En bijna de helft van de jongeren tussen 12 en 18 krijgt te maken met pesten of cyberpesten, blijkt uit onderzoek van de UGent. “De piek van dat cyberpesten ligt inderdaad in de eerste graad: bij twaalf- tot veertienjarigen”, zegt pestdeskundige Gie Deboutte.

“Toch zal een gsm afpakken op school dat cyberpesten niet verminderen”, zegt hij. “Je kan het omzeilen, want veel jongeren hebben twee smartphones. Je maakt die genummerde vakjes in de klas dus maar beter groot genoeg. (lacht) Het kan zijn dat je door zo’n repressieve maatregel wel minder klachten krijgt over pesten, maar dan wel omdat jongeren dan niet meer durven te melden dat ze via de smartphone en sociale media gepest worden.”