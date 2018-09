Belgische senioren zijn opvallend gelukkig ... en seksueel actief

Ruim vier op de vijf Belgische 65-plussers voelen zich goed in hun vel. Ze zijn daarmee bij de gelukkigste senioren van Europa. Dat blijkt uit een Europese enquête van Ipsos in opdracht van zorggroep Senior Living Group, waaraan 1.000 Belgische 65-plussers deelnamen. De gemiddelde senior voelt zich pas oud vanaf 80, wil zo lang mogelijk op eigen benen staan en is volop actief op het internet, maar ook nog in bed, zo blijkt.

81%voelt zich goed in zijn vel (in Duitsland is dat 75%, in Italië 73% en in Frankrijk 69%). Mannen (80%) voelen zich beduidend beter dan vrouwen

51%vindt het belangrijk zo lang mogelijk zelfstandig te wonen, ook voldoende geld hebben (31%) en zich op eigen houtje kunnen verplaatsen (29%) is belangrijk

80%voelt zich nog nuttig en 90% wil nog een actieve rol spelen in de maatschappij

40%gaat akkoord met een rijverbod als ze niet zouden slagen voor een rijexamen

34%van de 65-plussers heeft nog seks. Voor de leeftijdsgroep 65-69 jaar is dat 46%, voor de groep 70-74 jaar 36%, tussen 75 en 79 jaar is dat nog 25% en bij de 80-plussers zelfs 29%

92%verstuurt minimaal één keer per maand mails

62%gebruikt sociale media

33%zoekt op het internet informatieover zijn gezondheid

35%koopt al eens online

6%bezoekt datingsites

52%vindt het belangrijk in een rusthuis internet op de kamer te hebben

Slechts48%denkt dat het mogelijk is zich gelukkig te voelen in een rusthuis

In een woonzorgcentrum vinden senioren het belangrijk:

73%: familie en vrienden te ontvangen

66%: zelf te mogen kiezen wanneer ze buitengaan

64%: zelf hun kleren te kunnen uitkiezen

53%: zich op te frissen wanneer ze dat zelf willen

11%voelt zich minstens één dag op twee eenzaam