Thorgan Hazard is man van de match bij Mönchengladbach, Dortmund en Axel Witsel halen verschroeiend uit

Thorgan Hazard heeft woensdag met een doelpunt en een assist stevig bijgedragen aan een 3-1 zege van Borussia Mönchengladbach op de vijfde speeldag van de Duitse Bundesliga tegen Frankfurt. Borussia Dortmund, met Axel Witsel, maakte gehakt van Nurnberg: 7-0.

Plea (56.) had Thorgan Hazard en co na de rust op voorsprong gebracht, en zelf maakte de Rode Duivel er nadien (65.) met een overhoeks schot vanop links 2-0 van. Rebic (73.) kwam met de aansluitingstreffer, maar op aangeven van Hazard maakte Elvedi (85.) er in het slot nog 3-1 van.

Axel Witsel stond in de basis bij Dortmund. Nadat Larsen (9.), Reus (32.), Hakimi (49.) en opnieuw Reus (58.) er 4-0 van maakten, mocht de Rode Duivel gaan rusten. Akanji (74.), Sancho (85.) en Weigl (88.) breidden nadien nog uit tot 7-0. Koen Casteels stond in doel bij Wolfsburg, dat 0-0 gelijkspeelde bij Mainz.