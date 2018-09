COMMENTAAR. “De klacht van de moslimorganisaties tegen GAIA zorgt vooral voor de uitholling van de term racisme”

GAIA heeft een klacht aan het been. Wegens racisme. Omdat de organisatie campagne heeft gevoerd tegen onverdoofd slachten. Dat is net wat men kan verwachten van een dierenrechtenorganisatie die in haar zoetste dromen hoopt dat er ooit een verbod komt op het slachten van elk dier. Op welke manier het ook gebeurt en wie het ook doet. Het was altijd en blijft tot het einde der dagen de echte agenda van de veganisten van GAIA.