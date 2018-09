Moeder dagvaardt Belgische staat omdat verslaafde zoon kon blijven gokken: “Wil 7.000 euro terug”

Een vrouw uit Heusden-Zolder is een procedure gestart tegen de Belgische staat nadat haar zoon (33) duizenden euro’s had vergokt.

Voor de gokverslaafde man was een toegangsverbod aangevraagd in alle casino’s van ons land. Maar door een administratieve fout duurde het zeven maanden vooraleer de Kansspelcommissie het toegangsverbod effectief deed ingaan. In tussentijd slaagde de man erin om meer dan 7.000 euro te vergokken in verscheidene casino’s.

Door de Belgische Staat te dagvaarden, die verantwoordelijk is voor de Kansspelcommissie, hoopt de moeder dat dit soort fouten niet meer gemaakt kan worden.