Grof geschut in strijd tegen varkenspest: tienduizenden hectaren bos omheinen, en dan wachten tot ze sterven

Nu in het uiterste zuiden van het land opnieuw vijf everzwijnen zijn gestorven aan de varkenspest, komt de Waalse minister van Landbouw, Natuur en Bos met een oplossing. Er komt een metalen omheining rond de besmette zone van tienduizenden hectaren, de wilde zwijnen daarin moeten sterven aan het ­virus of worden afgemaakt. De Boerenbond is ­enthousiast. “We tonen op zijn minst dat we íets doen.”

Het is geen kleine lap bosgrond die is ingekleurd als rode zone, besmet met de Afrikaanse varkenspest. Het is een bosrijk gebied van 63.000 hectare – ter vergelijking: dat is een kwart van de provincie Antwerpen – waar varkensboeren hun beesten verplicht op stal moeten houden. Want er zijn nu binnen die perimeter al vijftien everzwijnen gevonden die stierven aan het virus dat dan wel onschuldig is voor mensen, maar elk besmet varken of zwijn binnen de week doodt. En het is erg besmettelijk, via ...