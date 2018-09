De notenreep die ons insecten moet doen eten: “Met hele krekels werkte het niet”

Insecten eten: het is nog lang niet populair. Maar morgen lanceert start-up Kriket een nieuwe poging: een notenreep met ­onzichtbaar krekelmeel. “Ik weiger te geloven dat insecten niet kunnen aanslaan”, zegt oprichter Michiel Van Meervenne.

Drie jaar geleden bracht ­Michiel Van Meervenne een bezoek aan Little Food, een Brussels bedrijf dat eetbare krekels kweekt. Hij schreef toen voor Vilt, het Vlaams infocentrum land- en tuinbouw. “Ik vond het een prachtig project. Ik wilde meedoen, deels uit frustratie over een falend klimaatbeleid. De krekel tot bij het bredere publiek krijgen: dat is mijn missie met Kriket.”

Hij stopt ons een Kriket-reep toe. Behalve de naam doet niets vermoeden dat er insecten in verwerkt zijn. “We zijn op zoek ...