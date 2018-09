De musea of de beursjongens: wie wint de strijd om de schatten van de Titanic?

Een waardige herdenkingsplaats zijn voor de slachtoffers van de ­Titanic. Dat is de ambitie van Belfast, thuishaven van het verdoemde schip. De verkoop van 5.500 memorabilia die in de loop der jaren uit het wrak zijn gehaald, leek een uitgelezen kans om die ambitie waar te maken. Maar er zijn kapers op de kust. Amerikaanse investeringsfondsen en een Chinese miljardair hebben eveneens hun oog laten vallen op de Titanic-schat. Wie de strijd wint, krijgt meteen ook het recht om wat rest van het zeemansgraf verder te plunderen.

Begin juli maakte een consortium van Britse musea bekend dat het een bod zou doen op de 5.500 artefacten om ze een laatste rustplaats te geven in het Titanic Museum in Belfast. In die Noord-Ierse stad werd het schip begin vorige eeuw gebouwd en het museum is er uitgegroeid tot de belangrijkste publiekstrekker. Het lot bevat een brede waaier aan spullen. Van een peperdure ring met drie diamanten, stafkaarten, meubels, geld, schotels en de bagage van een Londense kleermaker, tot de bel uit het kraaiennest ...