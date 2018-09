“Als Rik Daems je in het parlement aanspreekt met ‘schatje’, weet je dat we er nog niet zijn”

Op 14 oktober staan er evenveel vrouwen als mannen op de kieslijsten voor de gemeenteraadsverkiezingen. Maar dat betekent niet dat de strijd voor vrouwen in de politiek is ­gestreden. Dat zeggen Zuhal Demir (N-VA), Meyrem Almaci (Groen) en Laurette Onkelinx (PS) in een gemeenschappelijke boodschap. “Als Rik Daems (Open VLD) me onlangs in het parlement aansprak met schatje, dan ­besef je dat we er nog niet zijn”, zegt Demir.