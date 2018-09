Cercle-supporters plagen fans Beerschot-Wilrijk met ‘penalty-stickers’

Brugge - Enkele Cercle-supporters mogen een bezoekje van de Brugse politie verwachten. Zij hingen namelijk heel wat foto's op van de beslissende penalty tegen Beerschot Wilrijk vorig seizoen om hun rivalen te jennen. “Pure provocatie”, zegt de politie.

Dat de wedstrijd tussen Cercle Brugge en Beerschot Wilrijk geladen zou zijn, was op voorhand al duidelijk. De reden daarvoor is het feit dat Cercle Brugge vorig seizoen de promotie naar de eerste klasse afdwong ten koste van Beerschot Wilrijk. De groen-zwarten haalden het toen in de beslissende wedstrijd met een penalty in de allerlaatste minuut. En net die penalty werd gisteren nogmaals in de verf gezet.

Stickers van strafschop

Want een groepje Cercle-supporters liet stickers met de foto van de bewuste strafschop maken. En die plakten ze over het hele traject dat de Antwerpse supporters zouden moeten afleggen om in hun vak in het stadion te komen. Er gold een combiregeling, dus de supporters werden met bussen afgezet en vanop de parking naar het stadion begeleid. “Ze plakten de stickers op de verlichtingspalen, de omheining en de loketten op weg naar het stadion”, zegt hoofdcommissaris Erwin De Jonghe van de Brugse politie. “Maar ook op de toiletten en in het vak voor bezoekers. Daar hingen ze op de balustrade.”

Provocerend gedrag

De politie kon niet lachen met de stunt van de supporters en spreekt over “provocerend gedrag”. Cercle deed er dan ook onmiddellijk alles aan om de stickers zo veel mogelijk te verwijderen. Het bezoekersvak werd een tijdlang afgesloten, maar veel merkten de supporters van Beerschot Wilrijk daar niet van, want ze waren toen nog niet gearriveerd.

Plagerijen

Oersupporter en kandidaat-burgemeester Pol Van Den Driessche (N-VA) kan wel lachen met de actie. “Zo'n plagerijen zijn eigen aan het voetbal. Wacht maar tot zaterdag voor de Brugse derby. Zolang het speels is en er geen sprake is van agressie moet zoiets volgens mij kunnen.” Al is de Brugse politie het daar niet mee eens. Zij maakte dan ook een proces-verbaal tegen onbekenden voor inbreuken op de voetbalwetgeving op. “We maken ons ook sterk dat we die personen zullen identificeren aan de hand van camerabeelden”, aldus hoofdcommissaris De Jonghe. “Het gaat om een groepje supporters. We concentreren ons nu eerst op de match, maar morgen (donderdag, nvdr.) gaat onze recherche er mee aan de slag.”

Harde kern

De Brugse korpschef had het een tijdje geleden al over een “harde kern” die zich bij de supporters van Cercle Brugge aan het vormen is. Die kwam toen voor het eerst in het vizier na de gewonnen wedstrijd tegen Beerschot Wilrijk vorig seizoen. Tijdens de veldbestorming werden de Antwerpse supporters toen al uitgedaagd. Het is nog niet duidelijk of de actie van gisteren door dezelfde mensen bedacht werd.