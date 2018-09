Juventus behoudt perfecte rapport in Serie A, Mertens ziet concurrenten scoren voor Napoli

Op de zesde speeldag in de Serie A heeft leider Juventus geen steek laten vallen. De Oude Dame was voor eigen publiek met 2-0 te sterk voor Bologna. Paulo Dybala en Blaise Matuidi (op assist van Cristiano Ronaldo) scoorden. Napoli won met 3-0 van Parma. Lorenzo Insigne en twee keer Arek Milik scoorden. Dries Mertens viel twintig minuten voor tijd in. Juve blijft aan kop met 18 op 18, Napoli is tweede met 15 punten.