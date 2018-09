Kranige Cor (92) belandt bijna onder vrachtwagen op gevaarlijkste kruispunt van de stad. “Maar mevrouw, waarom fietst u nog op uw leeftijd?”

“Als er geen getuigen zijn, kunnen we helaas niet veel voor u doen.” Dat kreeg Cor Segers (92) te horen bij de politie, nadat een vrachtwagen haar had aangereden op het kruispunt van de Parklaan en de Graatakker in Turnhout. En ook: “92 jaar en gij fietst nog?”

Cor Segers is op haar 92 nog een erg kranige dame. Met haar elektrische fiets rijdt ze nog tot zevenduizend kilometer per jaar en dat lukt nog aardig. Alleen het kruispunt van de Parklaan en Graatakker, dat ze haast dagelijks moet oversteken om weer thuis te geraken, is er te veel aan. Het is het derde gevaarlijkste kruispunt van Vlaanderen en als de politie wel een proces-verbaal zou opmaken van elk ongeval dat er gebeurt, zou het ongetwijfeld het gevaarlijkste zijn. Maar daarin heeft de politie ...