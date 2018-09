Italiaanse Red Flames stoten door in Champions League, Wullaert mag haar Europese koffers pakken

Goed en minder goed nieuws uit de Champions League voor vrouwen. Davina Philtjens en Heleen Jaques plaatsten zich voor de achtste finales met Fiorentina. Tessa Wullaert werd met Manchester City uitgeschakeld.

Fiorentina was in Denemarken met 0-2 te sterk voor Fortuna Hjorring. Philtjens stond in de basis bij ‘La Viola’ en speelde de hele wedstrijd. Jaques zat voor het eerst in de selectie na een knieblessure en bleef 90 minuten lang op de bank. De Schotse Lana Clelland scoorde beide goals voor Fiorentina, dat de heenwedstrijd met dezelfde cijfers had gewonnen.

Man City had thuis 1-1 gespeeld tegen Atlético Madrid en moest dus aan de bak in Engeland. Maar bij de rust hadden Silvia Meseguer Ludmila Da Silva de bezoekers al op een 0-2-voorsprong gezet.

First half recap... three goals needed in the second 45 minutes.



We can do this!



WATCH: https://t.co/8QqEnuZAqG #mancity pic.twitter.com/t3Y5tnIXWV — Man City Women (@ManCityWomen) 26 september 2018

Wullaert viel dan in en zorgde mee voor een Engels offensief. Maar de buitenspelvlag, het doelhout en doelvrouw Kenti Robles hielden de Citizens van een goal. Exit City en de Red Flame.