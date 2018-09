Kris Peeters tegen James Cooke: “Die aanvallen kwetsen mij. Is dat het wel waard?”

Kris Peeters dook woensdagavond in bed met James Cooke in Gert Late Night en legde er zijn ziel bloot. “Af en toe heb ik twijfels om te zeggen: is het dit allemaal wel waard?”, zo zei de kandidaat-burgemeester voor CD&V over de bitse Antwerpse verkiezingscampagne.

Kris Peeters is de laatste weken nogal vaak de kop van jut en daar heeft hij heel wat moeite mee, zo gaf de vicepremier toe aan James Cooke in de rubriek ‘Bedgeheimen’. “De mensen tweeten er maar op los, alles krijg je naar je kop. Er zijn dingen die je kwetsen en raken, omdat je toch iets goed probeert te doen.”

Of hij denkt dat N-VA mensen en middelen inzet om schadelijke informatie te achterhalen over hem of andere CD&V-kandidaten, zo vroeg James Cooke aan Kris Peeters. “Dat is mogelijk. Ik heb onlangs nog iets voorgehad waarvan ik dacht: ‘Wat is dat?’”, zo bekende Peeters. Het betrof een nachtelijk bezoekje van de Antwerpse politie aan zijn deur. Of hij denkt dat het om pesterijen van de politie gaat, vroeg Cooke. “Ik blijf het toch een beetje verdacht vinden. Maar je moet er voor opletten dat je na een tijd geen spoken begint te zien”, antwoordde Peeters.