Club-trainer Ivan Leko razend op zijn spelers na bekeruitschakeling: “Hun ego is groter dan dat van Ronaldo”

“Dit was een schandalige prestatie.” Club-trainer Ivan Leko brieste van woede na de 2-0-bekernederlaag op SK Deinze. “Ik heb werkelijk niets goeds gezien. Als iedereen voor zichzelf speelt en er alleen maar ego’s zijn, zullen we altijd van een ploeg als Deinze verliezen.”

Eén prijs zal Club Brugge dit seizoen alvast niet winnen. De kam­pioen verdween gisteren na een armtierige vertoning uit de wondere wereld van de Croky Cup. De sterke amateurs van SK Deinze gaven de landskampioen bij momenten zelfs voetballes. Dat was ook trainer Ivan Leko niet ontgaan. “Ik zag het al tijdens de eerste helft in Gent. We speelden te weinig als ploeg en liepen niet voor elkaar. Na de 0-4 dacht iedereen dat alles vanzelf ging. Maar in voetbal gaat niets vanzelf. Je moet knokken, je moet je truitje natmaken in elke match. Die les heeft Deinze ons geleerd.”

Sleutelspelers als Benoît Poulain, Stefano Denswil, Ruud Vormer, Hans Vanaken en Wesley zaten op de bank of waren niet naar het Burgemeester Vande Wielestadion afgereisd. Leko gooide met Ethan Horvath, Saulo Decarli, Luan Peres, So­fiyan Amrabat en Luis Openda vijf nieuwe namen in de strijd. Ook Jelle Vossen, Dion Cools en Siebe Schrijvers kregen een kans. Maar veel punten hebben ze gisteren niet gescoord. “We hebben allemaal gefaald. Zowel de spelers als de technische staf. Het was dramatisch. Iedereen speelde voor zichzelf. Hun ego is groter dan dat van Ronaldo en Sergio Ramos.”

Foto: Photo News

Club kreeg de eerste kans – Jelle Vossen op voorzet van Openda –, maar doelman Tom Vandenberghe redde met de voet. Deinze bleef daarna simpel overeind tegen een tandeloos Club, dat er niet in slaagde het tempo de hoogte in te jagen. De opbouw van achteruit was onbestaande. Het middenveld met Amrabat, Rits en Schrijvers speelde te ver uit elkaar en miste ideeën. Dennis en Cools brachten op de flanken nauwelijks wat bij. Jelle Vossen en Lois Openda liepen voorin verloren.

KMSK Deinze is één van de beter voetballende ploegen uit eerste amateur en bewees gisteren waarom. De organisatie van trainer Regi Van ­Acker, de evergreen uit het Waasland, stond als een huis. Met Flavien Le Postollec, Youssef Challouk, Gert Van Walle en Seppe Brulmans stond er heel wat voetballend vermogen in de ploeg. Lennart Mertens is een sterk en nuttig aanspeelpunt voorin. Maar het was vooral een jeugdproduct van Anderlecht, Mehdi Tarfi, dat gisteren de show stal. Na balverlies van Amrabat vond Vanwalle de Marokkaanse Belg die heerlijk voorbij Horvath in doel knalde. Een 1-0-voorsprong aan de rust waar niks op aan te merken was. Brulmans trapte een vrijschop maar net naast.

In de tweede helft bracht Ivan Leko één na één zijn grote kanonnen in om het tij te keren. Eerst de bij Oranje gepreselecteerde Danjuma, dan ­Vanaken en ten slotte Wesley. Van­aken lanceerde met zijn eerste baltoets Danjuma, maar grote kansen bleven uit. Het was zowaar Deinze dat een tweede keer scoorde, na een vrije trap van Brulmans, krachtig binnengekopt door een andere ex-Anderlecht-speler, Arnaud De Greef.

Het meest tragische voor Club was dat er nauwelijks een eindoffensief die naam waardig in zat. Performant zijn op drie fronten, is het dan echt zo moeilijk? Club moet antwoorden in de derby tegen Cercle en de Champions League op Atlético Madrid.