Ex-speler van Anderlecht die Club Brugge pijn deed in de beker: “De best voetballende ploeg is door”

Mehdi Tarfi (ex-Anderlecht, -Zulte Waregem en -Dender) zette SK Deinze met een heerlijke knal op voorsprong. “En dan was het nog met mijn minste voet”, zei de tengere aanvaller.

“De trainer had enkele basisspelers rust gegeven tegen Seraing en dat heeft ons deugd gedaan. We hadden gezegd dat we ons niet mochten ingraven, maar moesten voetballen. En dat hebben we gedaan. Ook toen Club na de rust kwam opzetten, zijn we blijven voetballen en in de organisatie gebleven. Dit is één van de meest memorabele wedstrijden die we al speelden en het geeft vertrouwen. De best voetballende ploeg gaat door”, besloot de Marokkaanse Belg.