Maak kennis met het nieuwe Union: traditieclub hoopt met algoritme van ex-pokerprof weer eersteklasser te worden

De combinatie Union Saint-Gilloise en eigenaar/gokgigant Tony Bloom (48) is verre van alledaags, maar moet zo snel ­mogelijk voor sportief succes zorgen. Eerste stap: vanavond stunten in de beker tegen Anderlecht.

“Het zou silly zijn van ons om onze relatie met Brighton niet te onderhouden”, knipoogt Alex Hayes. Een beetje dom en een beetje naïef. De sportief directeur van Union benadrukt dat zijn club “geheel onafhankelijk” werkt, maar is niet te beschaamd om toe te geven dat die andere club van eigenaar Tony Bloom – Brighton & Hove Albion – voortaan de gidsclub is in Brussel. “Hoe zij het voetbal aanpakken werkt, dus dan is het logisch dat wij van die knowhow gebruikmaken”, zegt Hayes. Logisch, inderdaad ...