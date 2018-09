CLUBNIEUWS. Hein Vanhaezebrouck zit met bekerstress: “Ik mag niet denken aan een uitschakeling”

Anderlecht speelt donderdagavond in de Beker van België tegen Union. Na de drama’s van Club Brugge en Standard is het oppassen geblazen voor paars-wit. Bij Waasland-Beveren wordt het ondertussen warm onder het zitje van coach Yannick Ferrera. Uw dagelijkse dosis clubnieuws!

ANDERLECHT. Bekerstress

Anderlecht zal tegen Union een beetje roteren. Mogelijk staat Boeckx in de goal, Vranjes is terug uit schorsing, Kums zal spelen… “Maar ik ga niet alles veranderen”, aldus Van­haezebrouck. “We moeten deze match winnen. In de beker is er geen herkansing en ik mag er niet aan denken dat we er na de nederlaag in Trnava ook uit gaan tegen Union. We zijn gewaarschuwd door die match en ook door het mistasten van Waasland-Beveren tegen Mandel United. Union is een sterke ploeg. Middenvelder Percy Tau, die ze huren van Brighton, zou zijn plaats hebben bij elf van de zestien eersteklassers, spits ­Niakaté scoorde acht keer in zeven matchen en Tabekou ken ik nog goed van bij AA Gent.”

Vanhaezebrouck moet het wel zonder Trebel (rust), Lawrence (hoofd) en Bakkali (heup) doen. (jug)

Anderlecht: Vermoedelijke elf: Boeckx, Vranjes, Sanneh, Milic, Saelemaekers, Kums, Makarenko, Saief, Morioka, Amuzu, Dimata. Invallers: Didillon, Bornauw, Delcroix, Appiah, Najar, Kayembe, Sambi Lokonga, Gerkens, Musona, Santini.

GENK. Malinovskyi in de tribune

Clement en Van Imschoot lieten niet alleen tal van toppers op de bank, enkele sterkhouders zaten zelfs in de tribune. Naast Samatta, Malinovskyi en Trossard kreeg ook Berge nog volledige rust bij RC Genk. Ook Europese tegenstrever Malmö FF moest gisteren aan de bak. Zonder de geschorste aanvoerder Rosenberg leed Malmö een pijnlijke nederlaag bij rechtstreekse concurrent IFK Norrköping (3-1). Meteen het einde van wat nog resteerde van de titelambities van de regerende landskampioen. (mg)

KV KORTRIJK. Lepoint test enkel op training

Lepoint heeft geprobeerd om weer te trainen nadat hij tegen Harelbeke aan de kant stond met een enkelblessure. Hij liep die op tegen Zulte Waregem bij een tackle. Zijn enkelligament werd daarbij geraakt, maar hij hoopt de wedstrijd tegen Eupen te halen. Hij vormt het centrale duo met Kagelmacher. Als hij niet kan spelen tegen Eupen, zal De Boeck opteren voor de defensie die Harelbeke partij gaf. Hines-Ike schuift dan op naar de centrale positie achteraan, terwijl Golubovic rechts diens positie inneemt. (gco)

WAASLAND-BEVEREN. Match van de laatste kans voor Ferrera?

Yannick Ferrera is voorlopig nog altijd trainer van Waasland-Beveren, ook na de verrassende nederlaag in de beker tegen Mandel. “Na verschillende gesprekken op de club vandaag, was het duidelijk dat de spelersgroep nog steeds achter de trainer staat”, klonk het gisterenavond laat na de raad van bestuur. “We verwachten als club komende zaterdag een sterk signaal van zowel spelers als technische staf.” Staat Ferrera zaterdag op bezoek bij rode lantaarn Moeskroen voor de match van de laatste kans? (whb)