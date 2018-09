Dierenrechtenactivisten protesteren hele nacht bij slachthuizen

Anderlecht / Tielt - Bij verschillende slachthuizen in ons land, Frankrijk en Zwitserland houdt dierenrechtenorganisatie 269 Libération Animale woensdagnacht protestacties. In België gaat het om de slachthuizen in Anderlecht en Tielt. “We willen onze vijand bang maken door hier massaal aanwezig te zijn. Ons doel is dat de slachthuizen op een dag begrijpen dat ze geen geld kunnen verdienen op de rug van dieren.”

Dat de actie woensdagavond van start ging, is geen toeval. De dag, 26 september, verwijst naar de naam van de organisatie. 269 Libération Animale kent volgens de woordvoerders zijn ontstaan in Israël. “Daar werd voor het eerst een bevrijdingsactie gedaan”, zegt David Vanorbeek (49), die woensdagavond naar het slachthuis van Tielt kwam. “Het kalfje dat toen werd gered, droeg het nummer 269. Vandaar onze naam.”

David Vanorbeek en Nicolas Caudron. Foto: gsd

Sinds een tweetal jaar heeft Libération Animale ook een Belgische vertakking of “antenne” zoals ze het zelf noemen. Sindsdien wordt er op 26 september telkens een “Nuit Debout” gehouden. Leden vanuit België, Frankrijk en Zwitserland spreken dan af aan welbepaalde slachthuizen om er een vreedzaam protest te houden. In Frankrijk ging het normaal om vier plaatsen, maar in Houdan bij Parijs werden ze naar eigen zeggen verdreven. Dat ze in België voor Anderlecht en Tielt kozen, is geen toeval. Op beide plaatsen hielden ze vorig jaar en dit jaar al “directe acties”. Daarbij breken ze binnen in slachthuizen en bevrijden ze dieren; in Anderlecht werden vier geiten meegenomen, in juli in Tielt de zeug die Charlotte werd gedoopt.

“Maar nu is onze bedoeling niet om in te dringen zoals we de vorige keer hier hebben gedaan”, zegt Nicolas Caudron (35), een van de drie organisatoren van de Belgische vertakking die woensdagavond naar het Exportslachthuis in Tielt kwam. “Met de Nuits Debouts willen we gewoon met zo veel mogelijk leden tonen dat we er zijn voor de dieren die slachtoffer zijn. Dieren hebben hetzelfde recht om te leven als wij. Ze zijn geen objecten, ze zijn niet onze eigendom. De slachthuizen moeten op een dag begrijpen dat ze geen geld meer kunnen verdienen op de rug van dieren.”

(Lees verder onder de video)

De protestgroep postte deze video van in Anderlecht op Facebook. Video: Facebook - 269 Libération Animale - Belgique

Bang maken met zwarte kleren

In Tielt kwamen de anti-speciesisten rond 18 uur naar de achterzijde van het slachthuis. Eerst met een twintigtal, tegen middernacht al met een zestigtal. Ze verzamelden er bij de poorten. Er werden kaarsen aangestoken die het logo van de organisatie vormden. Daarnaast lagen pamfletten met slogans om hun ideeën kracht bij te zetten.

“De mensen hier komen van overal, zowel uit België als Frankrijk”, zegt David. “Er zijn er zelfs van Marseille. Aangezien de meesten elkaar via Facebook kennen, is het de ideale gelegenheid om elkaar eens in levenden lijve te ontmoeten en gedachten uit te wisselen.”

Foto: gsd

“De bedoeling is dat alles rustig blijft verlopen”, aldus Nicolas. “Maar we zijn op ieder moment bereid om de strijd aan te gaan met onze tegenstander. We zijn in het zwart gekleed om onze gelijkheid te tonen, maar ook om hen bang te maken. Dat we hier de hele nacht staan, is om de werking van het slachthuis te verstoren. Ons ultieme doel is dat ze ooit voorgoed sluiten.”

De stad Tielt en de politie waren op de hoogte gebracht van de aangekondigde protestactie. De agenten hielden de manifestanten nauwlettend in de gaten, zonder in te grijpen. “Iets van een maand geleden heb ik het stadsbestuur gecontacteerd, maar de burgemeester heeft geweigerd om toestemming te geven voor deze manifestatie wegens onze vorige actie. We hebben gezegd dat we toch zouden komen”, aldus Nicolas.

In juli werd het slachthuis van Tielt overrompeld door 70 activisten van 269 Libération Animale. Ze ontvoerden een varken en ketenden zichzelf vast in de drijfgang. De politie moest hen toen bevrijden.

“Maar zolang het vreedzaam blijft, grijpen we deze keer niet in”, klinkt het bij de politiezone Regio Tielt. Het slachthuis zelf schonk in eerste instantie alvast geen aandacht aan de manifestatie. Op het bedrijf was het vrij rustig, enkel de uitgebreide security hield vanop afstand een oogje in het zeil.