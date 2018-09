Trump sluit niet uit dat hij zich bedenkt over nominatie Kavanaugh

De Amerikaanse president Donald Trump sluit niet uit dat hij terugkomt op zijn beslissing om Brett Kavanaugh voor te dragen als kandidaat-rechter voor het Hooggerrechtshof. Christine Blasey Ford schrijft aan de vooravond van haar getuigenis in de Amerikaanse Senaat dat het seksueel misbruik door Kavanaugh haar “leven drastisch heeft veranderd”.

“Ik kan overtuigd worden”, zei hij. “Ik zal zien wat morgen gebeurt.” Trump wil de hoorzittingen van Kavanaugh en Christine Blasey Ford in de justitiecommissie van de Amerikaanse Senaat afwachten.

Trump wil horen wat de vrouw te zeggen heeft die Kavanaugh beschuldigt. Hij kan nog niet oordelen of haar verklaringen geloofwaardig zijn. Toch hoopt de president dat de benoeming van Kavanaugh als rechter van het Hooggerechtshof kan bevestigd worden, want hij is volgens Trump uitzonderlijk intelligent.

“Misbruik heeft mijn leven drastisch veranderd”

Christine Blasey Ford zal donderdag getuigen dat het seksueel misbruik door Kavanaugh “haar leven drastisch heeft veranderd” en dat ze te bang en beschaamd was om destijds iemand over de feiten te vertellen. Dat blijkt woensdag uit een schriftelijke verklaring van Ford aan de justitiecommissie.

Christine Blasey Ford zal donderdag voor de justitiecommissie van de Amerikaanse Senaat getuigen. Foto: AP

In de verklaring beschrijft ze in detail de avond in de zomer van 1982, toen ze vreesde dat Kavanaugh haar zou verkrachten.

“Brett betastte me en probeerde mijn kleren uit trekken”, klinkt het in haar verklaring. Ze zou om hulp hebben geroepen, maar hij hield zijn hand voor haar mond, zodat ze zou stoppen met schreeuwen.

“Dat was wat me meest bang maakte en had de grootste, blijvende impact op mijn leven”, schrijft Ford. “Ik kon nog moeilijk ademen en dacht dat Brett me per ongeluk zou doden.”

“Mijn verantwoordelijkheid om de waarheid te vertellen”

“Ik herinner me niet zoveel als ik zou willen” van het incident, schrijft Ford verder in haar getuigenis. “Het is niet mijn verantwoordelijkheid om te bepalen of meneer Kavanaugh het verdient om in het Hooggerechtshof te zetelen. Maar het is wel mijn verantwoordelijkheid om de waarheid te vertellen.”

Kavanaugh ontkent de beschuldigingen van Ford met klem, net als de aantijgingen van twee andere vrouwen. Trump droeg Kavanaugh in juli voor als rechter bij het Hooggerechtshof.