76 extra personeelsleden om noodoproepen te beantwoorden

De 101- en 112-centrales in ons land kampen met een nijpend personeelstekort. Minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon (N-VA) maakt 1,5 miljoen euro vrij om 36 extra calltakers aan te werven in 2019. Zij komen bovenop de veertig personeelsleden die dit jaar al aangetrokken werden. Daarvoor maakte de minister al 1,6 miljoen euro vrij.

“Het is geen sinecure om de juiste profielen te vinden”, zegt de minister. “En er is nog een bijkomende opleiding van drie maanden voor de agenten die willen werken als permanentie van de noodcentrales.”

Vooral in Limburg en Vlaams-Brabant is de situatie problematisch. Die laatste draait al een jaar op een bezetting van 60 procent. “Wie met pensioen gaat, wordt niet vervangen en door de werkdruk vallen veel collega’s uit”, zegt Cary Devalckeneer van politievakbond NSPV. “De ploegen bestaan normaal uit zes personen, nu werken ze vaak met slechts vier.” Ook in Limburg werd al met een stakingsactie gedreigd.