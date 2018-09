Naakte kunst mag dan toch: Facebook herziet beleid na overleg met Toerisme Vlaanderen

Schilderijen of kunstwerken met naakte lichamen mogen dan toch op Facebook verspreid worden. Dat heeft de sociaalnetwerksite woensdag beslist na een overleg met Toerisme Vlaanderen.

Facebook had Toerisme Vlaanderen uitgenodigd in het Rubenshuis in Antwerpen. De ontmoeting kwam er naar aanleiding van een ludieke actie van het agentschap om het beleid van de sociaalnetwerksite aan te klagen.

Blijkbaar zijn sociale media zoals Facebook niet in staat om een onderscheid te maken tussen pornografisch bloot en naakt in de kunst en worden naakte figuren in de schilderijen van de Vlaamse Meesters genadeloos weggecensureerd. Bovendien zijn de regels voor advertenties strenger dan voor gewone posts. Daardoor kon Toerisme Vlaanderen de werken van de Vlaamse Meesters moeilijk via Facebook promoten.

Facebook past nu zijn algoritmes aan zodat de gebruikers vanaf nu toch beelden met artistiek naakt in advertenties te zien krijgen. Daarnaast zal de procedure om geblokkeerde content te betwisten op korte termijn eenvoudiger gemaakt worden.

Visitflanders CEO Peter De Wilde en Facebook Benelux’ Martin Ruby bezochten samen het Rubenshuis. Foto: BELGA

“De uitkomst is een belangrijke mijlpaal voor culturele instanties en kunstliefhebbers over de hele wereld”, reageert CEO van Toerisme Vlaanderen Peter De Wilde.

“Het is belangrijk voor ons dat museums en andere instellingen in staat zijn om hun kunst en exhibities te promoten op Facebook”, aldus Facebook Benelux. “Dat is de reden waarom we ons advertentiebeleid een update hebben gegeven die bepaalde vormen van naaktheid in Facebookadvertenties toelaat. Onze Community Standards (gemeenschapsrichtlijnen) stonden al toe dat mensen afbeeldingen posten van schilderijen, beeldhouwwerken en andere kunstvormen waarop naakt te zien is. Op deze manier brengen we ons advertentiebeleid meer in lijn met onze gemeenschapsrichtlijnen.”