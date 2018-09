Schoolkinderen vinden trouwring van Mike terug op strand: “Ik heb thuis weer al mijn punten”

Vosselaar / Middelkerke - Eind goed al goed. Mike Willems van restaurant 't Hoeveke in Westende is een gelukkig man. En dat heeft alles te maken met een verloren trouwring en attente kinderen van de gemeentelijke basisschool Heieinde uit Vosselaar.

“Man, man, dat had ik nooit meer verwacht. Ik heb thuis weer al mijn punten.” Mike Willems, die in de Steenstraat in Westende samen met zijn echtgenote Emely Kimpe het bekende restaurant 't Hoeveke uitbaat, kan zijn geluk niet op. En het moet gezegd: met geluk heeft het alles te maken.

“Toen ik een tweetal maanden geleden tussen de middag- en avondshift met mijn kinderen een wandeling op het strand van Westende maakte, verloor ik in een onbewaakt moment mijn trouwring. Emely was daar ontzettend kwaad om en terecht. Ik was er eveneens erg van aangedaan, maar van de ring was geen spoor meer”, zegt Mike.

Dat was echter zonder de leerlingen van het zesde leerjaar uit de gemeentelijke basisschool Heieinde in Vosselaar gerekend. De klas vertoeft op zeeklassen in het Reigersnest in Koksijde en was dinsdag voor een activiteit naar de Intercommunale Reddingsdienst (IKWV) in Westende getrokken, waar ze uitleg kregen over de werking van de reddingsdiensten aan zee. “Daar horen ook activiteiten op het strand bij”, legt An Beun van de IKWV uit. “Een daarvan is met een metaaldetector het strand afzoeken, in de eerste plaats naar afval dat de kinderen dan verzamelen en opruimen.”

Maar af en toe duikt er iets verrassend op, zo blijkt. “Vier meisjes vonden onder het zand namelijk een trouwring met daarin de namen Mike en Emely en een datum gegraveerd”, vertelt An. “We hebben er een foto van genomen en op onze Facebookpagina geplaatst in de hoop dat iemand erop zou reageren.”

Spaghetti

En zo geschiedde. “Ik kreeg dinsdagnamiddag een telefoontje van een klant die de post op Facebook had opgemerkt en me er attent op maakte”, gaat Mike verder. Dat zijn jullie toch, Mike en Emely? En ja hoor, dat was mijn trouwring. Kan je je voorstellen hoe opgelucht en blij ik was? Ik heb meteen contact opgenomen met de reddingsdienst en onze trouwdatum als bewijs opgegeven. Niet lang daarna kon ik mijn trouwring weer rond mijn vinger schuiven en ik verzeker je: dat voelde heel goed aan. Ik ben die kinderen ongelooflijk dankbaar. Ik wil hen en meteen ook de school dan ook heel graag bedanken.”

Die bedanking mag er trouwens zijn. Mike trakteert vandaag alle 43 leerlingen van GBS Heieinde en GBS Centrum en hun vijf leerkrachten op spaghetti. Dat kan de bonte bende best waarderen. “Een heel mooi gebaar”, klinkt het.