Prestatie van zwak AA Gent helpt Vanderhaeghe niet: “De druk zal nu wel verlegd worden naar zondag”

AA Gent bengelde in Virton op de rand van de uitschakeling, maar slachtte in de slotfase een moegestreden thuisploeg alsnog af. Een blamage werd vermeden, maar de vaststelling dat dit Gent ziek is, bleef overeind. Trainer Yves Vanderhaeghe vecht van wedstrijd tot wedstrijd om het vertrouwen van het bestuur, maar deze prestatie zal hem weinig helpen. “Of de druk nu weg is? De druk zal nu wel verlegd worden naar zondag”, reageerde hij gelaten.

Yves Vanderhaeghe vermeed met de kwalificatie een nekschot, maar dit zal het twijfelende bestuur fundamenteel niet op andere gedachten gebracht hebben. De prestatie gedurende het grootste deel van de match was niet om vrolijk van te worden.

“Het was een echte cupmatch waarin de underdog op een bepaald moment de bovenhand nam van de topploeg”, gaf Vanderhaeghe toe. “Ik vond dat we goed gestart waren en een mooi doelpunt maakten. Maar dan viel het wat in elkaar. We gaan de koppen toch nog eens bij elkaar moeten steken. Het verschil tussen die periode en het einde van de wedstrijd was te groot.”

“Om een of andere reden moeten we achterstaan om wakker te schieten. Dan zag je wel tempo in ons spel, combinaties en heel wat kansen. Of de druk nu weg is? We hebben gedaan wat we moesten doen, de druk zal nu wel verlegd worden naar zondag tegen Antwerp”, aldus Vanderhaeghe.