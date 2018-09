Zelfs als we alle restjes stroom bijeenschrapen, gaat het licht uit

Met veel zwoegen heeft federaal energie­minister Marghem (MR) 750 megawatt aan stroom bijeen­geschraapt. Bijlange niet ­genoeg om het licht brandend te houden. Volgens de nieuwe berekeningen van net­beheerder Elia hebben we nog eens 950 megawatt nodig. Ongeveer wat een kernreactor opwekt.

“Ik vecht voor elke megawatt”, zwoer minister van Energie Marie-Christine Marghem in de Kamer. Het zal ­nodig zijn. Volgens de nieuwste berekeningen van net­beheerder Elia hebben we in november een put van 1.700 megawatt te vullen. “Nog nooit eerder voorgekomen in ons land”, klinkt het daar.

En daar zijn we nog lang niet. Marghem kon gisteren 750 megawatt extra beloven. 250 uit een oude gascentrale in Vilvoorde die al een paar jaar stil ligt, 200 uit vraag­beheer – bedrijven die wat ­lager schakelen op momenten dat het probleem nijpend is –, nog eens honderd uit wat ­afstelwerk in de niet-nucleaire centrales van Electrabel en nog eens 200 uit “extra oplossingen”.

Schiet nog over: 950 megawatt, ongeveer wat een volop draaiende kernreactor voortbrengt. Waar die stroom vandaan moet komen, weet voorlopig niemand. Marghem is volop in overleg met onze buurlanden. Nederland en Duitsland zijn klaar om bij te springen, in Frankrijk zijn ze de oefening nog aan het ­maken. Hoe dan ook zit er niet veel rek meer op de invoer­capaciteit van ons land. En mag het niet te koud worden in de buurlanden, anders hebben zij ook niets over. Marghem zelf bekijkt of het mogelijk is te schuiven met de onderhoudswerken aan de reactoren om toch eentje extra open te houden in november.

Het is van moetens. Het Planbureau berekende een paar jaar geleden dat een black-out ons land 120 miljoen euro per uur zal kosten. Ervan uitgaande dat die afschakeling geen verdere schade ­berokkent.

De Kamerleden die Marghem gisteren aan de tand voelden, dringen er dan ook op aan dat het afschakelplan kost wat kost vermeden wordt. Ze bleven op hun honger zitten. Alleen haar eigen fractie steunde haar. “Dank u voor de heldere uitleg”, klonk het. De rest kon zijn lach niet inhouden.