Mislukte plofkraak in Limburgs bankkantoor, daders vluchten weg

Bree - Onbekenden hebben in de nacht van woensdag op donderdag geprobeerd een bank in Bree op te blazen. Bij het onderzoek zijn een gasfles en kabels aangetroffen.

Twee gemaskerde personen braken donderdag binnen in de toegangsruimte van het kantoor.“Dat gebeurde rond 2.45 uur, in het filiaal in de Hoogstraat”, zegt de woordvoerster van politiezone Carma aan Het Nieuwsblad Online. “De daders hadden hun materiaal opgesteld om over te gaan tot een plofkraak. Maar het beveiligingsbedrijf merkte op de camera’s op dat er iets mis was. De politie is daarop ter plaatste gekomen, waarna de daders zijn weggevlucht.”

Er was daardoor dus geen ontploffing, en ook geen buit. De politie van de zone CARMA vond er een gasfles en kabels. Van de daders ontbreekt voorlopig elk spoor. De bankautomaten zijn momenteel bereikbaar voor de klanten.

Uit de cijfers van de Limburgse federale gerechtelijke politie blijkt dat het al de vijfde plofkraak of poging daartoe is in Limburg in enkele maanden tijd. Eind augustus was er ook nog een plofkraak in het postkantoor van Overpelt. Ook toen was er geen buit. Eerdere feiten gebeurden in Kinrooi, Lummen, Lommel en nu dus Bree.