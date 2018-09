“Extreem agressieve” terrorist verwondt vijf cipiers in gevangenis Hasselt: “Het was meteen prijs”

Hasselt - Een 37-jarige Tsjetsjeense Syriëstrijder heeft woensdagnamiddag in de gevangenis van Hasselt bij een zwaar incident vijf cipiers verwond. De man stond bekend als “extreem agressief” en zorgde al eerder voor problemen in de gevangenis van Brugge.

Een teruggekeerde Syriëstrijder heeft woensdag bij de maaltijdbedeling om 16.30 uur slagen en stampen uitgedeeld aan vijf cipiers. Dat schrijft Het Belang van Limburg en wordt bevestigd door ACOD-vakbondsman Kristof Muyters. “De man was overgebracht vanuit Brugge. Hij stond bekend als extreem agressief en woensdagavond was het al prijs”, vertelt ACOD-vakbondsman Kristof Muyters.

“De vijf betrokken cipiers zijn meteen naar de spoedafdeling van het ziekenhuis overgebracht”, aldus Muyters nog. De aard van de kwetsuren is nog niet bekend. Volgens Muyters zullen enkele slachtoffers een tijdje werkonbekwaam zijn.

Eerdere problemen

De dader verbleef in Brugge op de afdeling verhoogde veiligheid. Daar had hij ook al moeilijkheden veroorzaakt. In de strafinrichting van Hasselt zou hij normaal gezien op de deradicaliseringsafdeling worden ondergebracht, maar dat was nog niet het geval. Hij werd geplaatst in een strafcel op de beveiligde afdeling om hem te kunnen observeren. Daar verblijft de man nu nog in afwachting van zijn overplaatsing. Waar de man naartoe gaat, is nog niet duidelijk.

De vakbond heeft het personeel donderdag toegesproken. Daarbij werd beslist om de komende 24 uur op zondagsregime over te schakelen, om de veiligheid te kunnen garanderen, aldus Muyters. Dat betekent dat er geen activiteiten zijn voor de gedetineerden, zoals wandelingen of bezoeken. Het personeel staat enkel in voor de medische zorg en voor de bedeling van de maaltijden.

“Uitgemolken als een koe”

De cipiers klagen aan dat de besparingen op het personeel de veiligheid in het gedrang brengt. “Ze besparen maar op personeel waardoor de veiligheid in gedrang komt. Nu is er dus een serieus incident gebeurd. We worden uitgemolken als een koe”, vertelt ACOD-vakbondsman Kristof Muyters.