Slowaakse politie pakt verdachten op voor moord op journalist Jan Kuciak die banden met regering en maffia onderzocht

Zeven maanden na de mysterieuze moord op de Slowaakse onderzoeksjournalist Jan Kuciak en zijn verloofde heeft de politie van het Centraal-Europese land verschillende verdachten opgepakt. Kuciak was bezig met onderzoek naar de band tussen de Italiaanse maffia en Slovaakse regeringsmedewerkers.

In het zuiden van Slowakije heeft de politie bij huiszoekingen verschillende arrestaties verricht in verband met het onderzoek naar de moord op de 28-jarige onderzoeksjournalist Jan Kuciak en zijn verloofde Martina Kušnírová. Volgens lokale media gaat het om ongeveer acht personen. Onder de opgepakte mannen zou de vermeende dader zitten, klinkt het nog.

Onderzoek en moord

Kuciak en Kusnirova werden op 21 februari bij hen thuis in het West-Slovaakse dorp Velka Maca doodgeschoten. Kuciak had onderzoek gevoerd naar de verstrengeling van de politiek en de zakenwereld. Eén van de ondernemers had Kuciak onlangs in het openbaar wegens deze onthullingen bedreigd. Het betrof evenwel geen dreiging met geweld. De ondernemer wilde omtrent de journalist en zijn gezin evenzeer “vuilspuiterij” verzamelen als omtrent hem, had de man in de media gezegd.

Zijn onvoltooide reportage over mogelijke banden tussen Italiaanse maffiaclans en Slowaakse regeringsmedewerkers werd pas na zijn dood getoond. Ze leidde tot massaprotest tegen corruptie en misbruik van EU-subsidies. Als gevolg van het protest dienden de Slovaakse premier Robert Fico, de minister van Binnenlandse Zaken, Robert Kalinak, en het hoofd van de politie hun ontslag in.