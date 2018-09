Spaanse pers hakt Thomas Vermaelen in de pan na zwakke partij: "Een regelrechte ramp!"

Barcelona ging woensdag pijnlijk onderuit in de competitie. De leider verloor met 2-1 op het veld van rode lantaarn Leganes dankzij twee doelpunten in amper twee minuten tijd. Thomas Vermaelen mocht nog eens starten bij de Blaugrana maar stelde teleur, net als Gerard Pique. En dus moest de Rode Duivel het ontgelden in de Spaanse pers.

Bij AS hadden ze de meeste woorden over voor Vermaelen en Coutinho. De Braziliaan stelde volgens de krant teleur ondanks een mooi doelpunt en moet vooral leren om minder zwakke momenten te kennen in een wedstrijd. Maar al bij al waren ze bij AS nog lief voor de ex-speler van Liverpool. Voor Vermaelen daarentegen, die op links speelde in plaats van Jordi Alba, een pak minder.

"Een regelrechte ramp als vleugelverdediger", aldus AS. "Al is dat ook niet volledig zijn eigen schuld. De Belg is een geboren centrale verdediger en dus is alles wat hij op een veld doet, afgestemd op een rol in het hart van de verdediging. Hem op links uitspelen, was een oplossing die bijzonder onsuccesvol bleek. Hij viel nauwelijks aan en zorgde voor geen enkele openingen op zijn flank. En bij de eerste tegengoal verdedigde hij veel te passief. Als deze wedstrijd Valverde moest overtuigen om hem volgende week op Wembley (in de Champions League tegen Tottenham, red.) op te stellen, dan bestaat er weinig twijfel dat Vermaelen hierin gefaald heeft."

Bij Marca mogen de Spaanse lezers zelf stemmen op spelers. Ze kunnen hen een negatieve score geven of een positieve, waarna een ranglijst wordt opgesteld. Pique was volgens de lezers van Marca de zwakste schakel bij Barcelona. "Hij ruïneerde de wedstrijd voor zijn collega's", aldus de krant. Maar Vermaelen was de op één na slechtste presteerder bij de Catalanen. "Hij viel niet aan en verdedigde niet. Achteraf gezien was het de slechtste beslissing van de avond om Vermaelen in plaats van Jordi Alba te spelen."

Bij Mundo Deportivo ongeveer hetzelfde geluid als bij AS. "De rotaties van Valverde hebben gefaald. Vermaelen en Munir slaagden er niet in om zich te tonen in plaats van Alba en Suarez. De Belg speelde op een ongebruikelijke positie voor hem. Hij is van nature een centrale verdediger, maar moest bij zijn eerste optreden dit seizoen aan de bak op links. Hij toonde weinig diepgang, logisch want hij is geen Alba, en schoot verdedigend tekort."

Tot slot, SPORT. Bij die krant deelden ze effectief punten uit aan de spelers van Barcelona. "Vermaelen, Munir en Dembélé waren zwak", kopten ze daar. Die drie spelers kregen ook allemaal een drie op tien, de slechtste score van het pak. "Vermaelen is geen Jordi Alba en hij weet het. El Zhar, drie centimeters kleiner dan hem, klopte hem in de lucht bij de gelijkmaker. En hij klopte Vermaelen ook op houding, energie en persoonlijkheid."