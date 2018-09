Snel hoger schakelen en nog vijf tips om jaarlijks 350 euro brandstof te besparen

De prijzen aan de pomp stijgen. Automobilistenorganisatie Touring komt nu met tips voor een zuinige rijstijl. “De zogenaamde ecologische rijstijl kan tot 25 procent besparen”, zegt Danny Smagghe van Touring.

“25% brandstof besparen, dat komt neer op 1,5 liter/100 km. Voor een gemiddelde consument, die ongeveer 15.000 km per jaar rijdt, is dit al gauw een besparing van 343 euro op benzine en 353 euro op diesel per jaar,” zegt Smagghe.

Touring peilde naar het rijgedrag van automobilisten en meer bepaald naar de mate waarin ze dat rijgedrag aanpassen om brandstofverbruik te beperken. “Het verbaast ons dat veel mensen niet weten hoe ze zuiniger kunnen rijden”, zegt de organisatie. “De zogenaamde ecodriving-principes kent men nauwelijks. Nochtans is het een heel doeltreffende en eenvoudige manier om geld te besparen.”

Ecodriving heeft de laatste jaren ingang gevonden in de bedrijfswereld, waar fleetmanagers hun medewerkers vertrouwd maken met enkele best practices. Er zijn echter veel meer particuliere wagens dan bedrijfswagens. Daarom roept Touring alle automobilisten op om aandacht te besteden aan enkele eenvoudige ecodriving principes. Dat is goed voor de eigen portemonnee, maar ook voor het milieu.

6 gouden tips voor een lager brandstofgebruik:

- Schakel in de mate van het mogelijk zo snel mogelijk naar een hoge(re) versnelling. Je mag zelfs een versnelling “overslaan” als je wagen al op snelheid is.

- Rijd zo veel mogelijk aan een gelijkmatige snelheid. Accelereren en rijden in hogere toerentallen doen het brandstofverbruik aanzienlijk stijgen.

- Rem preventief op de motor wanneer je een verkeerslicht, kruispunt of obstakel nadert. Ook wanneer je bergaf rijdt, rem je best op de motor.

- Kijk verder vooruit en anticipeer: blijven versnellen wanneer het licht even verderop op rood staat, heeft weinig zin. Kijk ook goed naar je voorliggers en hou de nodige afstand. Zo kan je beter anticiperen op datgene wat er voor jou gebeurt.

- Laat de motor niet onnodig draaien voor een openstaande brug of een gesloten overweg. En geef vooral geen gas bij stilstand.

- Gebruik de airco en de achterruitverwarming alleen als het echt nodig is. Deze en andere energieverslinders doen het verbruik stijgen. “Want die achterruitverwarming en airco draaien op de batterij en die word gevoed door de brandstof”, zegt Danny Smagghe.