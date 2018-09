Eden Hazard had "bijzondere" reden om te scoren tegen Liverpool en ontpopt zich tot reuzendoder: "Hij kan nog beter"

Chelsea schakelde woensdag Liverpool uit in de League Cup. De Blues wonnen met 1-2 dankzij een fenomenaal doelpunt van Eden Hazard. De Rode Duivel moest naar eigen zeggen wel scoren, zo leerde hij na een gesprekje op de bank.

Bij Liverpool stond Simon Mignolet voor het eerst sinds januari nog eens tussen de palen. 'Big Si' moest zich pas in de 79ste minuut omdraaien na een doelpunt van Emerson Palmieri. De wedstrijd leek af te stevenen op een gelijkspel, tot Hazard uitpakte met een geweldige actie en doelpunt: 1-2.

"Ik sprak met N'Golo Kanté op de bank (toen het nog 0-0 stond, red.) en hij zei me dat hij schrik had om een penalty te moeten trappen", reageerde een laconieke Hazard. "De enige oplossing was dus om de winning goal te scoren!"

De Fransman mocht invallen bij een 1-0-achterstand, terwijl Hazard vlak voor de goal van Daniel Sturridge op het veld kwam.

.@hazardeden10: 'I spoke to N'Golo on the bench, and he said he didn't want to take a penalty so you have to score!' ?? #LIVCHE pic.twitter.com/XU3BGfP5pd — Chelsea FC (@ChelseaFC) 26 september 2018

Het was overigens niet de eerste keer dat Hazard een prachtige goal maakte tegen Mignolet en Liverpool. Hij zit nu aan zes doelpunten en twee assists in vijftien optredens tegen de Reds, die zijn favoriete tegenstanders zijn van de Engelse grote zes. Vooral zijn goals vanaf 1:17 en 2:47 uit onderstaande video waren erg knap.

Reuzendoder

Het mag gezegd worden: Eden Hazard is een man van grote wedstrijden. Niet enkel tegen Liverpool is hij altijd goed. Ook tegen Manchester United, Manchester City, Arsenal en Tottenham heeft de kapitein van de Rode Duivels mooie statistieken staan:

tegen Man United: 5 goals, 2 assists (13 matchen)

tegen Man City: 4 goals en 4 assists (15 matchen)

tegen Arsenal: 5 goals en 2 assists (14 matchen)

tegen Tottenham: 5 goals en 3 assists (11 matchen)

"Wat een goal!"

Onze landgenoot kreeg dan ook heel wat lof van assistent-coach Gianfranco Zola, ooit zelf top voor de Blues. "Ik denk dat het een fantastische goal was", aldus de Italiaan. "Niet enkel de schoonheid maar ook het moment. Hij stond in zijn eentje tegen vier verdedigers, wat een doelpunt! Hazard is niet enkel een van de beste spelers in de Premier League, als hij al niet de beste is, maar ook een van de beste in Europa en de wereld. Eden groeit ook snel qua maturiteit en in de keuzes die hij maakt op het veld. We hebben nog niet het beste van hem gezien. Hij is écht klasse."