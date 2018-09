Prins Laurent blijft verrassen: gevraagd naar de situatie van zijn moeder, begint hij over… zijn dotatie

Koningin Paola werd in de nacht van dinsdag op woensdag met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Ze zou mogelijk een herseninfarct hebben gehad. Sudpresse contacteerde prins Laurent voor een reactie, maar kreeg een onverwacht antwoord.

“Ten gevolge van een gezondheidsprobleem zal Hare Majesteit Koningin Paola vandaag worden gerepatrieerd naar België om er medische onderzoeken te ondergaan”, maakte het Koninklijk Paleis woensdag bekend. De 81-jarige Paola werd in de nacht van woensdag onwel tijdens een vakantie in Venetië om haar verjaardag te vieren. Volgens de Franstalige openbare omroep RTBF zou het om een herseninfarct gaan.

Dotatie

Sudpresse contacteerde prins Laurent, de jongste zoon van koning Albert II en Paola, enkele uren later over het nieuws. Gevraagd naar de situatie van zijn moeder, gaf de prins een opmerkelijk antwoord: “Ik ben aan het werk, ik ben volop bezig.” Dat kan altijd natuurlijk, toch weidde Laurent nog even uit, maar niet over het gevraagde onderwerp: “Ik ben bezig met de procedure voor de Raad van State.”

Laurent bedoelt daarmee de zaak waarbij hij zijn verlaagde dotatie aanvecht. De prins kwam ruim een jaar geleden onder vuur te liggen, omdat hij zonder medeweten van de regering en het koninklijk paleis een feestje van het Chinese leger had bijgewoond. Daarop besliste het parlement hem te straffen, door zijn dotatie met 46.000 euro in te krimpen. Deze zomer, de dag voor de nationale feestdag, maakte de prins bekend dat hij in beroep gaat bij de Raad van State. “Ik had geen andere keuze”, zei hij destijds.

“Nogal verontrustend”

Dat is echter niet waar de Franstalige krant voor belde, laat de journalist weten. Dus werd er nogmaals een poging gedaan iets meer te weten te komen over de situatie van koningin Paola. “We hebben het nieuws gehoord. Ze zal worden gerepatrieerd”, aldus Laurent.

Maar Laurent keerde opnieuw terug naar de zaak, die hem klaarblijkelijk nogal hoog zit: “Maar de procedure die we voorbereiden voor de Raad van State wordt u te zijner tijd toegezonden. We bereiden dat allemaal voor. Het is verontrustend om te zien hoe alles is gedaan. Je zult zien, het is nogal zielig. Pardon, maar ik moet verder.”

Koningin Paola kwam woensdagnamiddag met een militaire vlucht aan op de luchthaven van Melsbroek. Met een ambulance en onder politie-escorte werd zij, samen met haar man, meteen naar het Sint-Lucasziekenhuis gebracht. Daar werden de nodige onderzoeken voor een precieze diagnose gedaan.