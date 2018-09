Löw wil met Özil praten... maar Arsenal laat Duitse bondscoach niet binnen

Joachim Löw is als Duits bondscoach een graag geziene gast, zou je denken. Maar bij Arsenal was niet iedereen opgezet met zijn komst. Löw was samen met teammanager Oliver Bierhoff naar het oefencentrum afgezakt en hoopte om Mesut Özil, die de nationale ploeg na allerlei relletjes vaarwel zei, te kunnen spreken. Niks daarvan. Volgens Duitse media werd het duo zelfs de toegang ontzegd.