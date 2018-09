Vermassen geeft zoektocht naar Bende van Nijvel niet op: “Net nog nieuwe elementen doorgestuurd naar speurders”

“Ik heb gisteren een brief gestuurd naar de speurders met nieuwe, nuttige elementen. Ik ga zeker door.” Jef Vermassen klinkt nog steeds strijdvaardig in het onderzoek naar de Bende van Nijvel. Zijn cliënt David Van de Steen lijkt het echter op te geven.

Advocaat Jef Vermassen lanceert een oproep. “We merken dat enkele gepensioneerde rijkswachters uit Aalst nu beginnen te spreken. Zo hebben we vernomen dat zij voor de raid in Aalst van hogerhand de opdracht zouden hebben gekregen om hun werkplaats niet te verlaten. Ze mochten niet optreden. Wie heeft hen dat verboden? En van wie kreeg die persoon instructies? Op die vragen willen wij antwoorden. Dus ex-rijkswachters die iets meer weten hierover: doe a.u.b. uw mond open.”

Het Laatste Nieuws schrijft vandaag dat Vermassens cliënt David Van de Steen de strijd staakt. Van de Steen was jarenlang nochtans de meest onverzettelijke voorvechter in het dossier, ook wanneer de rest van het land de opheldering al lang had opgegeven. Hij verloor zijn beide ouders en zijn zusje toen de Bende toesloeg op 9 november 1985 in de Delhaize in Aalst. Het was de bloedigste aanslag van de Bende: acht winkelende mensen verloren het leven. Er vielen verschillende gewonden, ook David Van de Steen raakte zwaargewond. Hij is blijvend gehandicapt.

“Ik denk niet dat David het echt opgeeft”, zegt Vermassen. “Maar die man is moe, doodmoe. Al dertig jaar vecht hij voor gerechtigheid. Elke minuut van de dag denkt hij aan die gruwel.”

Heropleving

Eind vorig jaar leek het dossier aan een stevige heropleving bezig. Voormalig rijkswachter Chris Bonkoffsky zou op zijn sterfbed bekentenissen hebben afgelegd en kwam in beeld als de Reus van de Bende. Er stroomden meer dan 500 nieuwe tips binnen, het speurdersteam werd uitgebreid tot een 30-tal mensen die zich volop met het Bende-onderzoek bezighouden. Nieuwe DNA-technieken zouden geheimen na decennia kunnen onthullen.

Van de Steen vreest dat het onderzoek vandaag alweer in het slop zit. “Het is intussen 3 à 4 maanden geleden dat de nabestaanden nog iets van het gerecht hoorden”, vertelt Vermassen. “En dat terwijl minister van Justitie Geens in april dit jaar nog beloofde dat er binnen de drie jaar een strafproces zou volgen. Wie ga je voor assisen zetten als er geen verdachten zijn? David is het beu dat het gerecht hem altijd maar in slaap probeert te wiegen met loze beloftes en valse hoop.”

Vandaag brengt Van de Steen zijn tweede boek uit over zijn ervaringen met de Bende, de slachtoffers en de speurders. Stijn Coninx stelt over enkele dagen ook zijn film “Niet Schieten” voor, een verfilming van Van de Steens eerste boek.