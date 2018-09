De Vegetarische Slager uit slagerswedstrijd gezet

De Vegetarische Slager, een Nederlandse producent van vleesvervangers, is door een slagersvakbeurs gediskwalificeerd in de race om de titel van ‘leukste slagerij van Nederland’. Uit de tussenstand bleek dat de Vegetarische Slager veruit koploper was in de wedstrijd, maar volgens de organisator is De Vegetarische Slager helemaal geen slagerij.

De producten van De Vegetarische Slager zijn te koop in vele supermarkten, maar ze hebben ook een restaurant en een eigen winkel. Na een oproep van Slavakto, een Nederlandse vakbeurs voor slagers, om deel te nemen de wedstrijd ‘De Leukste Slagerij van Nederland’ schreef De Vegetarische slager de conceptstore ‘De Vleesch Lobby’ in.

Jaap Korteweg. Foto: Emde Boas

“Dat is ons restaurant en winkel in Den Haag waar gasten en klanten terechtkunnen voor het ‘nieuwe vleesch’, ofwel vegetarische en plantaardige lekkernijen met de structuur, de smaak en de beleving van vlees. Onze producten zijn geschikt voor vleesliefhebbers, vegetariërs, flexitariërs en vegans”, klink het in een mededeling. “We zijn een ambachtelijke slagerij, maar dan met vegetarisch ‘vleesch’”.

Hoewel de Haagse ‘slagerij’ ver op kop lag in de tussenstand, is de Vleesch Lobby nu uit de wedstrijd gezet. Volgens de moderator van de wedstrijd is de ‘Vleesch Lobby’ helemaal geen slager. Oprichter en bezieler van De Vegetarische Slager, Jaap Korteweg, reageert verbaasd. Hun betaalde inschrijving werd aanvankelijk geaccepteerd en “afgaand op de definitie van Van Dale betreft een ‘slagerij’ een ‘winkel van een slager’”.