Honderden werknemers Nationale Bank geëvacueerd nadat alarmklokken beginnen te piepen in het auditorium

Brussel - Het auditorium van de Nationale Bank van België (NBB) in Brussel is donderdag ontruimd na een bomalarm.Tijdens een congres begonnen plots verschillende alarmpjes af te gaan die door iemand in de zaal waren geplaatst. DOVO is ter plaatse.

Ilse Van de Keere van de Brusselse politie bevestigt aan Nieuwsblad.be dat er een bomalarm is. “Driehonderd mensen zijn geëvacueerd en er is een perimeter ingesteld. De ontmijningsdienst DOVO komt ter plaatse en een explosievenhond zal het gebouw doorzoeken.”

“In het auditorium van de bank, aan de overkant van het hoofdgebouw van de Nationale Bank, hield de European Banking Federation, een belangenvereniging van de banksector, een congres. Plots begon er een alarm af te gaan bij het spreekgestoelte. Nadien begonnen nog verschillende alarmen te piepen. Ze zaten, zo bleek, onder meer verstopt in zakjes in de zaal of waren onder stoelen geplakt. Het ging zeker niet om ons eigen alarmsysteem maar om alarmpjes die door anderen in de zaal werden geplaatst”, zegt Geert Sciot van de Nationale Bank.

Daarop is beslist om het auditorium maar ook het restaurant te ontruimen. “Voorlopig weten we niet wat er aan de hand is en wie de toestelletjes daar plaatste. Het auditorium ligt in de niet beveiligde omgeving van de Nationale Bank en is dus ook toegankelijk voor het publiek. Vanuit het auditorium kan men niet in het hoofdgebouw geraken. Mogelijk gaat het om een flauwe grap, maar dat zal verder onderzoek moeten uitwijzen. De buurt is afgezet en de ordediensten zijn ter plaatse”, zegt Sciot.

Voormalig Eurogroep-voorzitter Jeroen Dijsselbloem zou een van de gasten geweest zijn op het congres.