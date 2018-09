Man gearresteerd die al schreeuwend vliegtuig achterna zit, nadat hij te laat aankwam bij de gate

“Een twintiger en een vrouw arriveerden te laat om hun Ryanair vlucht naar Amsterdam te nemen op donderdagochtend”, bevestigde woordvoerder. “Omdat hij pas arriveerde aan de gate, toen het vliegtuig al afgesloten was, konden wij hem niet laten instappen.”

Maar daar dacht de man anders over. Al snel raakte hij in een woordenwisseling verwikkeld met het grondpersoneel van Ryanair aan de gate. Zodra hij te horen kreeg dat hij niet kon instappen, raakte hij meer en meer geagiteerd.

Plots zette hij het op een lopen. Hij wist door de deur te raken en hij slaagde erin om de tarmac te bereiken. Daar probeerde de man de aandacht te trekken van het rijdend vliegtuig, om de piloten duidelijk te maken dat ze moesten stoppen.

In plaats daarvan wist het personeel van Ryanair hem te tackelen. De politie rekende de late passagier later in.

A late passenger has been pinned to the ground by @DublinAirport police after running out of the terminal towards the plane pleading and shouting at the pilot to wait. 1/...@BBCNewsNI pic.twitter.com/TJL22qfNCt