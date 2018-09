Problemen groter dan verwacht: “Ook stroomtekort mogelijk in januari en februari”

De problemen met de elektriciteitsbevoorrading zijn groter dan verwacht. Netbeheerder Elia waarschuwt nu dat ook in januari en februari er mogelijk problemen kunnen optreden met de stroombevoorrading. “Momenteel is de huidige capaciteit te laag om de wettelijke stroomcriteria te halen. Dat betekent dat op jaarlijkse basis, zonder extreme koudegolven, er maximaal drie uur lang geen stroom mag zijn. Momenteel halen we dat criterium niet. Het is nu aan de minister van Energie om maatregelen te treffen”, aldus de woordvoerder van netbeheerde Elia.

Gaat het licht in januari en februari ook uit? Mogelijk wel want volgens netbeheerder Elia zijn de problemen met de stroombevoorrading een stuk groter dan verwacht. “Het was al geweten dat de maand november bijzonder moeilijk gaat worden. Dan zullen zes van de zeven Belgische kerncentrales niet beschikbaar zijn. Om komende winter bevoorradingszekerheid te kunnen garanderen, hebben we een extra capaciteit van 1600 tot 1700 megawatt nodig om op elk moment stroom te kunnen voorzien.”

Nu blijkt dat ook tijdens de maanden januari en februari de stroomvoorziening in het gedrang gaat komen. “In januari, is het doorgaans erg koud in Frankrijk. Normaal gezien halen wij daar veel stroom, maar indien zij daar met koudegolf zitten, krimpt het Franse stroomoverschot dat verhandeld kan worden op de internationale markt.”

Op dit moment is de prognose van Elia dat dat overschot te klein gaat zijn om het wettelijke criterium van stroombevoorrading te halen. “Het is bij wet bepaald dat in een normaal jaar, zonder extreme koudegolven, de stroom op jaarbasis in totaal drie uur mag uitvallen. Momenteel gaan we dat criterium niet halen. Het is dan onze plicht om dat te signaleren aan de bevoegde minister opdat deze maatregelen kan treffen.”

