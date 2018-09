Enorme berg afval op speelplaats van school: “We wilden choqueren”

De leerlingen van een middelbare school in Bergen (Henegouwen) wisten niet wat ze zagen toen ze dinsdag de speelplaats betraden voor de pauze: de koer was gevuld met een enorme berg afval en aan de gevel prijkte een spandoek met de boodschap “Onze school is niet mooi”.

Het was een vreemd zicht op de speelplaats van de middelbare school Ursulines uit Bergen afgelopen dinsdag. Toen de leerlingen om 10.00 uur de koer betraden voor een pauze, troffen zij een grote berg afval aan. Naar de daders was het niet lang zoeken: de school zat namelijk zelf achter de ravage. Het gaat om een sensibiliseringscampagne van het nieuwe netheidscomité van Ursulines. Met de actie wilde de school haar leerlingen duidelijk maken hoeveel afval ze dagelijks achterlaten op het schoolterrein.

Veel scholieren stonden met hun mond vol tanden toen ze de rommel zagen. Missie geslaagd, stelt directrice Cécile Piette tegen RTL Info. “Het was ons doel om de leerlingen te choqueren. We wilden hen duidelijk maken dat onze school geen vuilnisbak is.”

Harde actie

De campagne was al een hele tijd in de maak, klinkt het nog. Dinsdag sloegen de leerkrachten toe. Ze verzamelden het afval, dumpten het op de speelplaats en hingen een spandoek op. “De actie was misschien hard, maar het heeft wel geleid tot discussie.”

De school probeerde al eerder de leerlingen aan het verstand te brengen dat ze hun afval moesten opruimen, maar dat had weinig effect. “Er staan 35 vuilnisbakken op de speelplaats, maar ik kan je verzekeren dat die nooit vol zijn.” Ook in de gangen en klassen wordt er geregeld afval achtergelaten.