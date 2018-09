Scoutsleider brandmerkt jongeren tijdens ontgroeningskamp

Mark B., een Nederlandse scoutsleider, heeft tijdens een jeugdkamp in ons land drie jongeren gebrandmerkt. Ze schreeuwden het uit, maar kregen enkel een pilletje tegen de pijn en wat helende zalf.

De 24-jarige jeugdleider van een scoutinggroep uit het Nederlandse Goes hield tijdens een ontgroeningskamp in ons land een ijzer in het vuur en drukte het op de rug van drie jongeren die tussen 12 en 14 jaar oud. Zo werden ze gebrandmerkt met de letters F en N, de eerste letters van de scoutinggroep Frans Naerebout waar ze toe behoorden.

Opvallend is dat het zomerkamp, dat plaats vond in augustus van vorig jaar in ons land, niet is stopgezet na het incident. De twee jongens en een meisje zijn niet naar het ziekenhuis gebracht en tijdens het kamp is er geen arts ingeschakeld. Ze kregen enkel pilletjes tegen de pijn en een zalfje tegen de wonden. Ze zouden grote blaren hebben gekregen op hun rug en konden niet meer deelnemen aan de activiteiten. Toch sloeg niemand alarm.

Pas aan het einde van het kamp kwamen de bestuursleden van de scoutinggroep langs en ontdekten ze wat er was gebeurd.

De jeugdleider is na het kamp op non-actief gezet en ouders van de kinderen dienden een klacht in bij de politie in Nederland.

De jongeren hebben blijvend letsel en moeten wellicht plastische chirurgie ondergaan.

De scoutsleider verschijnt vandaag voor het eerst voor de rechtbank.