Bende Nederlandse plofkrakers opgerold: acht verdachten opgepakt

Na gezamenlijke acties van de Belgische en Nederlandse politie is vermoedelijke ene bende Nederlandse plofkrakers opgerold. In totaal werden acht verdachten oppakken. Ze worden verdacht van minstens zes plofkraken in Vlaanderen. Dat meldt het parket van Antwerpen in een persbericht.

Na een plofkraak aan de Molenlei in Boechout op 13 juni 2018, de vierde plofkraak op één maand, is de Federale Gerechtelijke Politie Antwerpen een onderzoek gestart. Via het netwerk van ANPR-camera’s kwamen auto’s van eenzelfde Nederlands autoverhuurbedrijf in beeld. Uitgebreid speurwerk met onder meer telefonieonderzoek en observaties gaven linken tussen plofkraken in Tielt-Winge (15 mei), Buggenhout (6 juni), Lummen (21 juni) en een poging tot plofkraak in Stekene (10 augustus). De mislukte plofkraak in Sint-Laureins (20 juli) zal vermoedelijk aan het dossier worden toegevoegd. In dat dossier konden al twee verdachten gearresteerd worden. In totaal is er sprake van een buit van ongeveer 560.000 euro.

Woensdag en donderdag volgde een gecoördineerde actie met ongeveer 65 leden van Nederlandse en Belgische politiediensten. Op de woensdag werden op 10 plaatsen huiszoekingen uitgevoerd in Wiekevorst (B), Amsterdam en Maarssen, nabij Utrecht. Donderdag heeft de politie huiszoekingen gedaan in de cellen van drie mannen die opgesloten zitten in de gevangenissen van Turnhout, Gent en Dendermonde.

Acht verdachten aangehouden

Er zijn vier verdachten opgepakt in Nederland en vier in België. Ze hebben allemaal de Nederlandse nationaliteit en zijn tussen 21 en 31 jaar oud. De feiten worden gekwalificeerd als zware diefstal, criminele organisatie en opzettelijke brandstichting bij nacht in een bewoond pand. Ze riskeren gevangenisstraffen tot 30 jaar.

De doorbraak is het gevolg van een samenwerking tussen de federale gerechtelijke politie, verschillende parketten, het federaal parket, de lokale politiezone, de Nederlandse gerechtelijke autoriteiten en het gespecialiseerde plofkraakteam van de Nederlandse politie.