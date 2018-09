Ontslagen politieman schopt burgemeester Bredene bewusteloos in toiletten café

Bredene / Oostende - Een ontslagen wijkagent van de politiezone Bredene staat in de Brugse strafrechtbank terecht voor slagen en verwondingen aan de Bredense burgemeester Steve Vandenberghe (SP.A). De man kwam donderdagvoormiddag niet opdagen voor zijn proces.

De feiten speelden zich af in de nacht van 24 op 25 november vorig jaar in café Brazza in Oostende. Steve Vandenberghe was er samen met vrienden op vermaakuitstap. Rond middernacht begaf hij zich naar de toiletten in de kelderverdieping van de zaak en daar stootte hij op de ontslagen politieman Gunther V. (51).

Volgens het openbaar ministerie stond V.G. de burgemeester op te wachten en sloeg hij met meteen met enkele rake vuistslagen buiten westen. “Terwijl het slachtoffer bewusteloos op de grond lag kreeg hij nog enkele schoppen tegen het hoofd”, stelde procureur Mike Vanneste. “Deze laffe daad had dan ook veel erger kunnen aflopen. De dader pleegde de feiten uit wrok en met voorbedachten rade. Hij hing namelijk de hele avond rond in de buurt van de toiletten toen hij zag dat het slachtoffer daar aanwezig was. Hij gebruikte bijzonder brutaal geweld, dat voor het slachtoffer zeer traumatiserend was. Dat de beklaagde hier vandaag verstek laat gaan bewijst dat het hem allemaal niet interesseert.”

Niet aan proefstuk toe

De procureur vroeg 30 maanden effectieve celstraf en een geldboete voor Gunther V. en verwees daarbij naar zijn strafverleden. In 2015 werd V. al eens veroordeeld voor feiten van geweld, onder meer een duw aan de commissaris van de politiezone Bredene. Voor die feiten werd hij uiteindelijk ontslagen. Vandenberghe maakte deel uit van het tuchtcollege dat die beslissing nam. “Het slachtoffer deed enkel zijn werk”, vervolgde de procureur. “Als zo’n personen moeten vrezen om hun verantwoordelijkheid te nemen zijn we ver heen. Ik eis een duidelijk signaal.”

Bont en blauw

Burgemeester Steve Vandenberghe stelde zich bij monde van zijn advocaat Antoon Coucke burgerlijke partij en eist een schadevergoeding van 2.500 euro. “Zonder enige aanleiding ging de beklaagde mijn cliënt als een razende te lijf. Al een geluk dat de hoofdredster van Bredene die avond ook aanwezig was. Zij kon tussenbeide kommen waarop de beklaagde de benen nam. Het hoofd van mijn cliënt stond bont en blauw. Hij was acht dagen werkonbekwaam.”

“Maar spijt toonde de beklaagde nooit, wel integendeel. Op sociale media poseerde hij geamuseerd met een bordje waarop te lezen stond degene die Steve Vandenberghe in elkaar slaat. Hij maakte er ook geen geheim van dat hij mijn cliënt opnieuw in elkaar ging slaan als hij hem nog eens tegenkwam. Toen mijn cliënt hem afgelopen zomer zag lopen op de Paulusfeesten in Oostende is hij dan ook meteen uit schrik huiswaarts gekeerd. In volle campagnetijd is dat uiteraard allesbehalve een aangename situatie.”

De uitspraak volgt op 25 oktober.