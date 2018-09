Kompany krijgt galamatch bij Manchester City en toont met mooi gebaar waarom hij zo populair is

Vincent Kompany zal straks tien jaar voor Manchester City spelen. Het boegbeeld van City krijgt aan het eind van dit seizoen een galamatch aangeboden. Kompany wil met de opbrengst de strijd tegen armoede in Manchester aangaan.

Vincent Kompany is een man met een groot hart. In Brussel zet hij zich al jaren in voor de kansen van de voetballende jeugd, onder anderen via voetbalclub BX Brussels waarmee hij Brusselse jongeren van de straat wil halen. Ook zijn Congolese roots is Kompany nooit vergeten. De geboortige Brusselaar woont nu echter al tien jaar in Manchester en hij vindt dat het hoog tijd is om ook voor zijn ‘thuisstad’ iets te doen. “Manchester heeft me in die tien jaar héél véél gegeven”, aldus Kompany. “Het wordt tijd om iets terug te doen.”

Samen met burgemeester Andy Burnham.

Hiervoor heeft Kompany samen met Manchesters burgemeester Andy Burnham ‘Tackle4MCR’ in het leven geroepen, een beweging die in de Noord-Engelse grootstad werk wil maken van sociale verandering. “In de tien jaar die ik hier woon, heb ik zowel Manchester City als de stad zelf enorm zien groeien. Helaas is er ook een keerzijde: het is de voorbije jaren duidelijk geworden dat heel veel mensen de boot hebben gemist en niet kunnen profiteren van deze gunstige ontwikkeling waarbij ze, in het slechtste geval, op straat eindigen.”

De campagne is gestart

Het zijn vooral die daklozen die Kompany wil steunen. Hij hoopt met zijn acties voldoende geld te verzamelen om alle daklozen van een bed te voorzien. Alle winsten van de galamatch, die na het huidige seizoen zal worden gespeeld in het Etihad Stadium, zullen verdeeld worden onder de daklozen van Manchester via het Homeless Fund.