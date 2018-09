Tijdens het jaarlijkse Mid-Autumn Festival in Taiwan, zijn honderden wensballonnen de lucht in gegaan. In Pinghsi doen ze dat al jaren, al is de betekenis in de loop der tijd wel veranderd. Waar ze de wensballonnen vroeger gebruikten om te communiceren met andere dorpen, doen ze het nu nog gewoon uit traditie en om een wens te doen.