Kris Peeters geeft rondleiding aan Antwerpse kinderen, maar die moeten hem verbeteren na lapsus

Kris Peeters is deze week te gast op de boot van Gert Verhulst voor Gert Late Night. Hij gaf woensdag voor de gelegenheid als stadsgids een rondleiding aan enkele kinderen in het historisch centrum van Antwerpen, wat leuke beelden opleverde. De enthousiaste kinderen moesten Peeters wel even verbeteren toen hij een lapsus maakte aan het Vleeshuis...

Toen ‘Kris On Tour’ onderweg was van het Vleeshuis naar het Steen, ging het even fout. “Dit is hier nog altijd het Steen”, zo wees de lijsttrekker van de CD&V het Vleeshuis aan. “Het Vleeshuis”, zo corrigeerden enkele kinderen snel. Peeters kon er wel mee lachen: “Het Vleeshuis. Het Steen was ginder, het Vleeshuis ginder. En nu gaan we naar ginder.”

Afsluiten deed Peeters met ‘Antwaarpe’ van The Strangers, “Antwaarpe gij zeh’ gah vör mij”. Geniet hieronder nog eens mee van het volledige liedje: