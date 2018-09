Koningin Paola had lichte beroerte maar is snel hersteld: “Ze houdt geen blijvende letsels over aan dit incident”

Koningin Paola heeft deze week een lichte beroerte gehad tijdens een vakantie in Venetië. Dat heeft het Paleis bekendgemaakt. Ze maakt het goed en zal geen blijvend letsel overhouden. Donderdagmiddag heeft de koningin het ziekenhuis verlaten.

Koningin Paola werd in de nacht van woensdag onwel tijdens een vakantie in Venetië. Ze werd met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Woensdagnamiddag werd de koningin gerepatrieerd naar ons land om medische testen te ondergaan in het Brusselse Sint-Lucasziekenhuis.

Lichte beroerte

Het was lange tijd niet duidelijk wat er precies aan de hand was met de 81-jarige Paola. In een persbericht laat het Paleis donderdag weten dat ze “een licht cerebrovasculair accident” (beter bekend als een beroerte) heeft gehad.

Geen blijvende schade

Inmiddels maakt de vrouw van koning Albert II het goed, klinkt het nog. “Ze is snel en spontaan hersteld. Volgens het onderzoek houdt ze geen blijvende letsels over aan dit kort incident. Na het onderzoek werd haar aangepaste preventieve medicatie voorgeschreven om haar efficiënt te beschermen tegen herhaling.”

Paola heeft donderdagmiddag het ziekenhuis verlaten en is naar Belvédère, haar huis in Laken, gegaan.

