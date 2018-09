Huurster verliest rechtszaak tegen buren, omdat ze te hard snurkte: nu verplicht laten behandelen of verhuizen

Een Canadese vrouw heeft ongelijk gekregen van de rechter, nadat ze haar buren aanklaagde voor intimidatie. Zij vond het immers dat het niet kon dat haar huurbazen met talloze bezoekjes, teksten en meldingen aandrongen dat ze hulp zou gaan zoeken, omdat ze hard snurkte. De rechter schaart zich nu echter achter de buren: de snurkende vrouw moet zichzelf laten behandelen of verhuizen. Dat schrijft BBC Canada.

De problemen begonnen allemaal in september 2016, toen een vrouw om 3 uur ’s nachts in Quebec City telefoon kreeg. Aan de lijn was haar huisbaas, die vertelde dat de buren onder haar hadden geklaagd dat er iemand wel héél luid aan het snurken was in het appartementencomplex. De vrouw legde gechoqueerd op, omdat ze dat natuurlijk niet expres deed.

In oktober daagden haar huisbazen dan ook op voor haar deur. Ze wilden praten met de vrouw over haar luide gesnurk en ze hadden zelfs twee producten voor haar gekocht, die het snurken zouden moeten verminderen. De volgende dag vond de vrouw een brief onder haar deur met het telefoonnummer van een dokter. “Verzorg jezelf”, stond er te lezen.

Escalatie

Maar weken later was er nog geen verandering merkbaar, zo bleek. In december kwamen de huisbazen opnieuw aankloppen en de Canadese vrouw was het beu. Ze vroeg hen om te stoppen met aanbellen over het snurken, aangezien ze dat niet bereidwillig deed en ze het zelf ook liever anders zou zien.

Maar op medeleven kon ze niet rekenen. Even later kreeg ze een aangetekende brief waarin stond dat ze het moest aanpakken. Als bijlage zat er een aanvraag bij voor de huurdersbond, om het huurcontract te kunnen laten verbreken.

En dat was voor de huurster de druppel: ze trok naar de rechtbank, waar haar zaak nu pas zou worden afgerond. Daar kwamen al haar buren getuigen. Ze vertelden hoe ze elke weekendnacht wakker lage en hoe ze ook overdag het snurken tot in hun appartementen konden horen. De vrouw werkte immers soms ‘s nachts om dan overdag te slapen. Iets wat er volgens de buren voor zorgde dat ze niemand durfden uitnodigen in hun appartement.

Het feit dat de vrouw verhuisd was naar de living om daar te slappen, hielp niet. Dat ze in een depressie was gevallen na de klachten, kon de rechter ook niet overtuigen om in haar voordeel te pleiten.

In het voordeel van de buren

Volgens de rechter was het heel begrijpelijk dat de huisbazen bij de vrouw kwamen aankloppen om een oplossing te zoeken voor haar luide gesnurk. “Ademen is normaal en essentieel, maar snurken is dat niet. Als dat voor overdreven veel geluid zorgt boven de geluidslimiet in een appartementencomplex, dan is het noodzakelijk om (medische) hulp te zoeken”, aldus het tribunaal in de provincie Quebec.

Sterker nog: omdat de vrouw nog geen hulp had gezocht en daarmee mogelijk een slaapstoornis niet kon opsporen, kreeg ze zelfs een straf voorgeschoteld. “Het is uw verantwoordelijkheid om medische hulp te zoeken. Het is oneerlijk ten opzichte van de buren dat zij de consequenties moeten verdragen voor uw gebrek aan initiatief”, klonk het.

De voorgestelde oplossing van de huisbazen was niet buitensporig, maar begrijpelijk om de lieve vrede te bewaren, besloot de Canadese justitie. Zij stellen de vrouw dan ook voor een duidelijke keuze: laten behandelen of verhuizen. Wat zij beslist heeft, is nog niet bekend.