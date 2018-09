De Wever: “Opnieuw zes jaar Schoon Verdiep, dat is het plan”

Antwerpen - Indien hij het opnieuw tot Antwerps burgemeester schopt, dan is Bart De Wever van plan opnieuw zes jaar op ‘t Schoon Verdiep te blijven zetelen en dus niet tot een regering toe te treden. Dat heeft De Wever donderdag laten verstaan tijdens een facebook-livesessie. “We hebben voldoende sterke mensen die een rol in de diverse regeringen kunnen spelen”, aldus de N-VA-voorzitter.

Als lijsttrekker voor N-VA ligt burgemeester De Wever in pole position om zichzelf op te volgen. Af en toe duiken speculaties op over het verdere verloop van De Wevers politieke loopbaan, maar hijzelf wijst die van de hand. “Ik ben nu kandidaat-burgemeester. De vorige keer werd ook gezegd dat ik hier geen zes jaar zou blijven. Ik stel vast dat ik hier nog steeds zit en dat is opnieuw mijn plan”, luidde het.

Een samenwerking met Vlaams Belang zal er volgens De Wever niet komen. In zijn zes jaar als burgemeester heeft hij Vlaams Belang leren kennen als een partij die geen belangstelling heeft om mee te besturen. Vlaams Belang zet zichzelf ook “buitenspel” door bijvoorbeeld “op de koffie te gaan met” de Syrische president Bashar al-Assad - een verwijzing naar Vlaams Belang-lijsttrekker Filip Dewinter.

De Wever beseft wel het gevaar voor N-VA om stemmen te verliezen aan Vlaams Belang. “De stem voor Vlaams Belang is de grote droom van links”, aldus De Wever. “Zo hebben ze zich onnatuurlijk lang aan de macht kunnen vastklampen”.