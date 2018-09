President Trump zit veilig in zijn nieuwe Beast: stroom op de klinken en een carrosserie die bestand is tegen granaataanvallen

Wanneer president Trump niet in het Witte Huis verblijft, zit hij nergens veiliger dan in zijn zwarte Cadillac. The Beast 2.0 is na vijf jaar bouwen eindelijk klaar, en is op álles voorbereid. Zelfs op chemische aanvallen.

Bij zijn bezoek aan ons land reed Trump nog in dezelfde limousine waarin ook Obama heeft gezeten. Maar nu is de nieuwe Beast klaar. Bij wijze van vuurdoop bracht de wagen Donald Trump van de landingsplaats van zijn helikopter Marine One naar de vergadering van de Verenigde Naties in New York.

De nieuwe presidentiële limousine – met het kenteken 800-002 – lijkt aan de buitenkant vooral een vernieuwde versie van het vorige model, en heeft veel weg van de huidige generatie Cadillacs (Escalade en CT6 Sedan). Maar schijn bedriegt. The Beast is in feite een luxueuze gepantserde tank. Traag als een slak, maar superbeveiligd.

De exacte prijs is niet bekend. Maar voor de ontwikkeling en bouw van de auto kreeg autofabrikant General Motors in 2014 van het Witte Huis 12,5 miljoen euro. Voor twee identieke auto’s. Want bij buitenlandse bezoeken heeft Trump altijd twee identieke Beasts bij. Voor zijn veiligheid weet niemand in welke van de twee wagens de president wordt vervoerd.

Foto: AP

*The Beast is gebouwd op het chassis van een lichte vrachtwagen en weegt 9 ton, of 2 ton zwaarder dan de Cadillac van Obama.

*De carrosserie bestaat uit een 20 centimeter dikke stalen plaat die de president beschermt tegen kogelinslagen of granaten die vlakbij ontploffen. De ruiten zijn gemaakt uit kogelwerend glas dat zelfs munitie van zware aanvalswapens stopt.

*De bodemplaat is van staal zodat de inzittenden beschermd zijn tegen explosies op de grond, door bermbommen bijvoorbeeld.

*De banden zijn voorzien van een laag kevlar (waarmee ook kogelwerende vesten worden gemaakt) en kunnen onmogelijk lek worden geschoten. Zelfs kraaienpoten op de weg, vaak door criminelen gebruikt om de politie af te houden, stoppen het presidentiële voertuig niet. En zou een van de banden toch leeglopen, dan is de wagen erop voorzien dat die probleemloos met een of meerdere lekke banden kan voortrijden.

*De brandstoftank zit extra beschermd, zodat die niet lek te schieten is of niet kan ontploffen.

*Wie de auto zou willen binnendringen, zal schrikken. De deuren kunnen niet zomaar geopend worden. En wie het toch probeert, riskeert een stevige stroomstoot te krijgen. Veiligheidsdiensten kunnen van in de auto immers elektriciteit op de klinken zetten.

*Zelfs chemische of biologische wapens kunnen de president niet klein krijgen. De auto kan volledig afgesloten worden. Zuurstofflessen zorgen voor verse lucht.

*De inzittenden afluisteren of hun telefoons of computers hacken is vrijwel onmogelijk. De auto zit vol stoorzenders. Onder meer bij een bezoek aan ons land werden de rechtstreekse uitzendingen van VTM en VRT verstoord toen The Beast en zijn gevolg passeerden.

*Eventuele achtervolgers afschudden kan door een rookgordijn of oliespoor te verspreiden. Of, in een extreem geval, door traangasgranaten af te vuren op eventuele aanvallers. Want ook die zitten ingebouwd in het voertuig.

*De wagen beschikt ook over een ultramoderne satelliet, zodat probleemloos gecommuniceerd kan worden met het Witte Huis. Via een beveiligde lijn, uiteraard.

*Naast hun eigen handvuurwapen, beschikken de veiligheidsdiensten in het voertuig ook over oorlogswapens en een voorraad munitie.

*Als de president bijvoorbeeld bij een aanslag geraakt wordt en veel bloed verliest, kunnen veiligheidsmedewerkers hem onmiddellijk bloed toedienen. In The Beast zit een koelkast waarin bloed met dezelfde bloedgroep als die van de president wordt bewaard. Er zit ook een uitgebreide medische kit in, met EHBO-materiaal, maar ook medicijnen en infusen.