Energie en vers fruit fors duurder

Met de auto rijden of je huis verwarmen is op een jaar tijd een pak duurder geworden. Ook voor groenten en fruit moet de consument dieper in de buidel tasten.

Slecht nieuws voor wie graag een fruittaart bakt. Nagenoeg alle ingrediënten zijn het afgelopen jaar een pak duurder geworden. Vers fruit is op een jaar tijd 13,8 procent duurder geworden, zo blijkt uit cijfers van Statbel. Boter en eieren werden 9,4 en 9,2 procent prijziger. De prijs van suiker bleef ongewijzigd. Bloem is het enige ingrediënt dat goedkoper werd (-1,4 procent).

En de oven laten draaien kost u meer geld. Elektriciteit kost op een jaar tijd 3,4 procent meer. Ook andere energieprijzen zitten in de lift: de dieselprijs is gestegen met 20,8 procent, onder meer door de gestegen accijnzen. Benzine werd 7,3 procent duurder. En ook aardgas werd prijziger +12,7 procent.

Uit de cijfers van Statbel blijkt dat de inflatie in september gestegen is naar 2,35 procent. Fruit droeg het sterkst bij aan de prijsstijging, maar ook duurdere verse groenten en buitenlandse reizen kosten de consument geld. Vliegtuigtickets, hotelkamers, brood en snoepgoed drukken de inflatie.

De gezondheidsindex, die gebruikt wordt om de indexering van lonen en uitkering te berekenen, is in september licht gedaald. In augustus werd de zogenaamde spilindex nog overschreden. Daardoor zijn de sociale uitkeringen deze maand gestegen. Het overheidspersoneel krijgt in oktober 2 procent extra. Uit de voorlopige schattingen van het Planbureau zou de volgende overschrijding van de spilindex pas in december 2019 plaatsvinden.